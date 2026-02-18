DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 -2,5%Nas22.620 -0,6%Bitcoin56.932 +1,0%Euro1,1769 -0,1%Öl71,76 +2,1%Gold4.991 +0,3%
Öl & Co. unter der Lupe

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

19.02.26 20:43 Uhr
So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.058,72 USD 19,37 USD 0,64%
Baumwolle
0,62 USD USD 0,62%
Bleipreis
1.898,85 USD -3,50 USD -0,18%
Dieselpreis Benzin
1,70 EUR -0,02 EUR -0,88%
EEX Strompreis Phelix DE
82,15 EUR 0,75 EUR 0,92%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,99 USD -0,02 USD -0,73%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.989,75 USD 12,63 USD 0,25%
Haferpreis
3,30 USD 0,09 USD 2,88%
Heizölpreis
69,21 USD 2,64 USD 3,97%
Holzpreis
572,50 USD -10,00 USD -1,72%
Kaffeepreis
2,87 USD USD -0,05%
Kakaopreis
2.128,00 GBP -152,00 GBP -6,67%
Kohlepreis
106,95 USD 1,45 USD 1,37%
Kupferpreis
12.602,90 USD 42,55 USD 0,34%
Lebendrindpreis
2,48 USD 0,01 USD 0,47%
Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,01 USD 1,03%
Maispreis
4,26 USD -0,01 USD -0,18%
Mastrindpreis
3,71 USD USD -0,02%
Milchpreis
15,08 USD 0,01 USD 0,07%
Naphthapreis (European)
559,86 USD 4,90 USD 0,88%
Nickelpreis
16.661,50 USD -97,00 USD -0,58%
Ölpreis (Brent)
71,83 USD 1,51 USD 2,15%
Ölpreis (WTI)
66,43 USD 1,24 USD 1,90%
Orangensaftpreis
1,87 USD -0,10 USD -5,07%
Palladiumpreis
1.671,50 USD -63,50 USD -3,66%
Palmölpreis
4.094,00 MYR 83,00 MYR 2,07%
Platinpreis
2.066,50 USD -33,50 USD -1,60%
Rapspreis
492,75 EUR 5,25 EUR 1,08%
Reispreis
10,18 USD -0,10 USD -0,92%
Silberpreis
77,87 USD 0,61 USD 0,79%
Sojabohnenmehlpreis
304,60 USD 0,70 USD 0,23%
Sojabohnenölpreis
0,60 USD 0,01 USD 2,07%
Sojabohnenpreis
11,42 USD 0,08 USD 0,71%
Super Benzin
1,74 EUR -0,01 EUR -0,46%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
193,75 EUR 3,00 EUR 1,57%
Zinkpreis
3.249,35 USD -3,65 USD -0,11%
Zinnpreis
45.974,00 USD -317,50 USD -0,69%
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,71%
Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 0,04 Prozent auf 4.978,89 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.977,12 US-Dollar gelegen hatte.

Derweil notiert der Silberpreis bei 77,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (77,26 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,44 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -1,74 Prozent auf 2.063,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.100,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -3,75 Prozent auf 1.670,00 US-Dollar, nach 1.735,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (70,35 US-Dollar) geht es um 1,98 Prozent auf 71,71 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagabend hinzu. Um 1,90 Prozent auf 66,43 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 65,19 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Donnerstagabend hinzu. Um 0,62 Prozent auf 0,62 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,21 US-Dollar) geht es um 2,88 Prozent auf 3,30 US-Dollar nach oben.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -0,05 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 2,87 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 2,88 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,47 US-Dollar) geht es um 0,47 Prozent auf 2,48 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,18 Prozent auf 4,26 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -0,02 Prozent auf 3,71 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,71 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 1,87 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,97 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -5,07 Prozent.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,71 Prozent auf 11,42 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 304,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 303,90 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 2,07 Prozent auf 0,60 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,59 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,71 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -0,60 Prozent auf 2,99 US-Dollar, nach 3,01 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 1,03 Prozent auf 0,94 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,93 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 15,07 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 3,97 Prozent auf 69,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 66,57 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 1,37 Prozent auf 106,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 107,25 US-Dollar.

Währenddessen wird der Reispreis bei 10,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,28 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis bergab. Um 20:29 Uhr steht ein Minus von -2,32 Prozent auf 569,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Holzpreis noch bei 582,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

