Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 0,04 Prozent auf 4.978,89 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.977,12 US-Dollar gelegen hatte.
Derweil notiert der Silberpreis bei 77,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (77,26 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,44 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -1,74 Prozent auf 2.063,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.100,00 US-Dollar.
Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -3,75 Prozent auf 1.670,00 US-Dollar, nach 1.735,00 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (70,35 US-Dollar) geht es um 1,98 Prozent auf 71,71 US-Dollar nach oben.
Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagabend hinzu. Um 1,90 Prozent auf 66,43 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 65,19 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Baumwolle am Donnerstagabend hinzu. Um 0,62 Prozent auf 0,62 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,21 US-Dollar) geht es um 2,88 Prozent auf 3,30 US-Dollar nach oben.
Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -0,05 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 2,87 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 2,88 US-Dollar lag.
Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,47 US-Dollar) geht es um 0,47 Prozent auf 2,48 US-Dollar nach oben.
Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,18 Prozent auf 4,26 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,27 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -0,02 Prozent auf 3,71 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,71 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 1,87 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,97 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -5,07 Prozent.
Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,71 Prozent auf 11,42 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,34 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 304,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 303,90 US-Dollar.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 2,07 Prozent auf 0,60 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,59 US-Dollar stand.
Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,71 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.
Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -0,60 Prozent auf 2,99 US-Dollar, nach 3,01 US-Dollar am Vortag.
Zeitgleich verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 1,03 Prozent auf 0,94 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,93 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 15,07 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 3,97 Prozent auf 69,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 66,57 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 1,37 Prozent auf 106,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 107,25 US-Dollar.
Währenddessen wird der Reispreis bei 10,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,28 US-Dollar).
In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis bergab. Um 20:29 Uhr steht ein Minus von -2,32 Prozent auf 569,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Holzpreis noch bei 582,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com