AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 132,42 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien des Brauereikonzerns dürfte noch anhalten, schrieb Sanjeet Aujla am Dienstagabend. Das Verhältnis zwischen Kurs und Gewinnwachstum (PEG) sei das geringste unter den großen Konsumgüterkonzernen. /rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 23:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,90 €
|Abst. Kursziel*:
25,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,89%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|08:06
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|05.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|19.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|07.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|05.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|19.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|07.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|05.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|19.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|07.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG