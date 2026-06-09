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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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70,46 EUR +0,44 EUR +0,63 %
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70,50 EUR +0,50 EUR +0,71 %
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Marktkap. 132,42 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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Symbol BUDFF

UBS AG

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

08:06 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
70,46 EUR 0,44 EUR 0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien des Brauereikonzerns dürfte noch anhalten, schrieb Sanjeet Aujla am Dienstagabend. Das Verhältnis zwischen Kurs und Gewinnwachstum (PEG) sei das geringste unter den großen Konsumgüterkonzernen. /rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 23:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,90 €		 Abst. Kursziel*:
25,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,89%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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