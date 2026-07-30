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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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75,46 EUR +1,00 EUR +1,34 %
STU
75,46 EUR +1,84 EUR +2,50 %
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Marktkap. 144,16 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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Symbol BUDFF

UBS AG

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

14:41 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
75,46 EUR 1,00 EUR 1,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese hätten ermutigende Signale geliefert, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte sprach von starken Entwicklungen in der Region "Middle Americas", dem wichtigsten mittelfristigen Wachstumsmotor für den Bierbrauer. Die Geschäfte in Kolumbien, Peru und Ecuador würden nach einigen eher verhaltenen Jahren wieder an Fahrt gewinnen./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,46 €		 Abst. Kursziel*:
19,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,27%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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