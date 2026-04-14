AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

63,98 EUR -0,14 EUR -0,22 %
STU
58,68 CHF -0,38 CHF -0,63 %
BRX
Marktkap. 125,98 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Bernstein Research

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

15:56 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 83 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling zog in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ein gemischtes Fazit vom bisherigen Kursverlauf in der europäischen Getränkebranche. Im März und April hätten sich die Kursgewinne in den ersten beiden Jahresmonaten relativiert. Auf diesem gedämpften Niveau seien die Aktien attraktiv bewertet. Er bevorzugt Brauereien von Spirituosenherstellern. Sein Bewertungszeitraum erstreckt sich derweil nun bis März 2027./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:16 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
64,22 €		 Abst. Kursziel*:
35,47%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
63,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,98%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

15:56 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
13.04.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
08.04.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
07.04.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: DEUTZ, AB Inbev, Redcare Pharmaceuticals, Heidelberg Materials und Lufthansa.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net Analysten sehen bei AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in AnheuserBusch InBev Stock?
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
Zacks Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top Growth Stock for the Long-Term
Zacks Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks AB InBev Leverages Premiumization and Digital Expansion to Fuel Growth
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Growth Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
