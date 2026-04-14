Marktkap. 125,98 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 83 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling zog in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ein gemischtes Fazit vom bisherigen Kursverlauf in der europäischen Getränkebranche. Im März und April hätten sich die Kursgewinne in den ersten beiden Jahresmonaten relativiert. Auf diesem gedämpften Niveau seien die Aktien attraktiv bewertet. Er bevorzugt Brauereien von Spirituosenherstellern. Sein Bewertungszeitraum erstreckt sich derweil nun bis März 2027./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
64,22 €
|Abst. Kursziel*:
35,47%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
63,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,98%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|15:56
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
