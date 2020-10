NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich und mit dem operativen Ergebnis (Ebita) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/gl