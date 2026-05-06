adesso Aktie
Marktkap. 378,66 Mio. EURKGV 31,30 Div. Rendite 0,88%
WKN A0Z23Q
ISIN DE000A0Z23Q5
Symbol ADSGF
adesso SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adesso nach Zahlen von 95 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Henrik Paganetty senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine mittelfristige Wachstumsprognose aufgrund der zunehmenden Unsicherheit, die bei dem IT-Dienstleister von KI-gestützter Konkurrenz ausgehe. Er nimmt außerdem eine vorsichtigere Haltung hinsichtlich der Profitabilität ein./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adesso Hold
|Unternehmen:
adesso SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
60,60 €
|Abst. Kursziel*:
7,26%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
60,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,26%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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