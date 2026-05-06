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WKN A0Z23Q

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ISIN DE000A0Z23Q5

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Symbol ADSGF

Jefferies & Company Inc.

adesso SE Hold

13:26 Uhr
adesso SE Hold
Aktie in diesem Artikel
adesso SE
60,60 EUR 0,80 EUR 1,34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adesso nach Zahlen von 95 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Henrik Paganetty senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine mittelfristige Wachstumsprognose aufgrund der zunehmenden Unsicherheit, die bei dem IT-Dienstleister von KI-gestützter Konkurrenz ausgehe. Er nimmt außerdem eine vorsichtigere Haltung hinsichtlich der Profitabilität ein./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Hold

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
60,60 €		 Abst. Kursziel*:
7,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
60,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,26%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adesso SE

13:26 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
15.04.26 adesso Kaufen SMC Research
09.04.26 adesso Buy Warburg Research
01.04.26 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 adesso Kaufen SMC Research
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