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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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KGV 40,78 Div. Rendite 0,00%
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WKN A2JNF4

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ISIN NL0012969182

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Symbol ADYYF

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

16:36 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor den am 13. August anstehenden Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Angesichts der Zurückhaltung am Markt wäre ein Erfüllen der Erwartungen ein positiver Impuls für die Aktie des Zahlungsabwicklers, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
897,30 €		 Abst. Kursziel*:
50,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
875,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,13%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.393,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

16:36 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
21.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
15.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
02.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
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