DAX 26.399 +1,0%ESt50 6.553 +0,8%MSCI World 4.989 +0,3%Top 10 Crypto 8,3900 +1,1%Nas 26.348 -0,1%Bitcoin 56.235 +0,9%Euro 1,1579 +0,5%Öl 81,94 -0,7%Gold 4.367 +3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 RENK RENK73 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekord -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch -- Allianz mit kräftigem Gewinnwachstum -- SK hynix, AMD, SpaceX, Porsche SE, Munich Re, LANXESS, Alphabet, Rheinmetall im Fokus
Top News
Volkswagen-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli Volkswagen-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
Handel am Freitag freundlich: DAX auf Rekordjagd - Ölpreise im Blick Handel am Freitag freundlich: DAX auf Rekordjagd - Ölpreise im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,37 EUR -0,66 EUR -1,94 %
STU
31,13 CHF -0,68 CHF -2,13 %
BRX
finanzen.net zero
Ahold Delhaize (Ahold) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 29,8 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANT0

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011794037

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AHODF

Bernstein Research

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

05.08.26
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
33,37 EUR -0,66 EUR -1,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Zahlenwerk des niederländischen Einzelhändlers habe insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe das Europageschäft positiv hervorgeragt./rob/mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
34,58 €		 Abst. Kursziel*:
9,89%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
33,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,87%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

06.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
06.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
05.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

finanzen.net Ahold Delhaize (Ahold): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Ahold Delhaize-Aktie stabil: Schwieriges US-Geschäft
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Ausblick: Ahold Delhaize (Ahold) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Juli 2026: So schätzen Experten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Erste Schätzungen: Ahold Delhaize (Ahold) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zacks Ahold Delhaize & Uber Eats Expand Partnership: Upside Ahead?
Benzinga Dollar General Taps Ahold Delhaize Exec As Next CEO
RSS Feed
Ahold Delhaize (Ahold) zu myNews hinzufügen