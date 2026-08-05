Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 29,8 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Zahlenwerk des niederländischen Einzelhändlers habe insgesamt den Erwartungen entsprochen, schrieb William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe das Europageschäft positiv hervorgeragt./rob/mf/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
34,58 €
|Abst. Kursziel*:
9,89%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
33,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,87%
|
Analyst Name:
William Woods
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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