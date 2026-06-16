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WKN A2ANT0

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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

19:06 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
34,71 EUR -0,62 EUR -1,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Kroger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 23,86 Euro belassen. Die Amerikaner hätten beim Gewinn je Aktie leicht enttäuscht, schrieb Borja Olcese am Donnerstag. Anhaltende Preissenkungen hätten zu einem Rückgang der Bruttomarge geführt. Insgesamt ziehe er keine positiven Schlüsse, resümierte der Experte. Der Markt zeige sich mit Blick auf den Einzelhandelssektor zunehmend besorgt./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
23,86 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
34,69 €		 Abst. Kursziel*:
-31,22%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
34,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,26%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

19:06 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight Barclays Capital
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