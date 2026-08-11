Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 27,81 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
AI Analyse
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese hält die Papiere der Niederländer in einem Update zu den europäischen Nahrungsmitteleinzelhändlern weiter für teuer. Die Bewertung sei relativ hoch und die Erreichbarkeit der Finanzziele gleichzeitig fraglich, schrieb er am Mittwoch./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,07 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
31,89 €
|Abst. Kursziel*:
-24,52%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
31,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,40%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
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|UBS AG
|06.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
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