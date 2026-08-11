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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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31,84 EUR +0,08 EUR +0,25 %
STU
29,87 CHF +0,07 CHF +0,25 %
BRX
finanzen.net zero
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Marktkap. 27,81 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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WKN A2ANT0

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ISIN NL0011794037

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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

08:01 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
31,84 EUR 0,08 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese hält die Papiere der Niederländer in einem Update zu den europäischen Nahrungsmitteleinzelhändlern weiter für teuer. Die Bewertung sei relativ hoch und die Erreichbarkeit der Finanzziele gleichzeitig fraglich, schrieb er am Mittwoch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,07 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
31,89 €		 Abst. Kursziel*:
-24,52%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
31,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,40%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

08:01 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight Barclays Capital
06.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
06.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

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