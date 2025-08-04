AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,34 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den unerwartet starken Quartalszahlen der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 erhöht, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" bleibt IAG./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
