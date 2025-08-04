DAX 24.224 +1,3%ESt50 5.338 +1,4%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 43.911 -0,6%Nas 21.259 +0,4%Bitcoin 100.263 +1,7%Euro 1,1633 -0,2%Öl 66,62 -0,5%Gold 3.385 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt NVIDIA-Aktie im Fokus: Analyst sieht im KI-Riesen das größte Risiko für den Aktienmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIR France-KLM Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
13,19 EUR +0,15 EUR +1,15 %
STU
13,26 EUR +0,33 EUR +2,51 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,34 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EJGH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR001400J770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AFRAF

Deutsche Bank AG

AIR France-KLM Hold

13:56 Uhr
AIR France-KLM Hold
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
13,19 EUR 0,15 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den unerwartet starken Quartalszahlen der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 erhöht, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" bleibt IAG./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,26 €		 Abst. Kursziel*:
-9,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,99%
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

13:56 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
06.08.25 AIR France-KLM Neutral UBS AG
04.08.25 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
01.08.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Aktie von Lufthansa & Co gefragt - Barclays treibt die Kurse
finanzen.net AIR France-KLM-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
dpa-afx Air France-KLM-Aktie zieht an: Premium-Tickets bescheren Air France-KLM mehr Gewinn
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Lufthansa-Aktie von Delta-Prognose angetrieben
dpa-afx AIR France-Aktie leichter: AIR France-KLM erhöht Anteil an skandinavischer SAS
finanzen.net Juni 2025: Experten empfehlen AIR France-KLM-Aktie mehrheitlich zu halten
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Air France-KLM (AFLYY) Stock?
RTE.ie Air France-KLM annual results top expectations
RSS Feed
AIR France-KLM zu myNews hinzufügen