NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,50 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane rechnete in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem im Schnitt achtprozentigen Anstieg der Treibstoffpreise 2026 bis 2028. Er senkte daher die Annahmen für die operativen Ergebnisse der Fluggesellschaft in diesem Zeitraum im Schnitt um ein Fünftel./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
9,03 €
|Abst. Kursziel*:
10,69%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
9,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|17:36
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
