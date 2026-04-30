AIR France-KLM Aktie

9,05 EUR +0,27 EUR +3,05 %
9,10 EUR +0,34 EUR +3,88 %
Marktkap. 2,29 Mrd. EUR

KGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,50 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane rechnete in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem im Schnitt achtprozentigen Anstieg der Treibstoffpreise 2026 bis 2028. Er senkte daher die Annahmen für die operativen Ergebnisse der Fluggesellschaft in diesem Zeitraum im Schnitt um ein Fünftel./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
9,03 €		 Abst. Kursziel*:
10,69%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
9,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

17:36 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
30.04.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
