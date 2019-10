ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Analyst Andrew Stott untersuchte die Marktchancen der Chemiebranche in China mit Blick auf Umweltthemen. Der in den vergangenen Jahren recht starke direkte Einfluss der Politik auf dieses Segment scheine nachzulassen, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Das für den Gasekonzern Air Liquide relevante Geschäft zur Steigerung der Effizienz in der Stahlproduktion dürfte für die Chinesen mittelfristig aber sehr relevant bleiben./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 13:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.