ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide vor dem Nachhaltigkeitstag des Industriegaseherstellers am 23. März auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Analyst Andrew Stott rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer ersten detaillierten Beurteilung der Pläne zur Wasserstoffenergie sowie zu anderen ESG-Initiativen, sprich in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung./ck/ajx