NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Die Aktie des Gasekonzerns werde trotz des im Vergleich stabileren Wachstumsprofils mit einem siebenprozentigen Abschlag zum Papier des Konkurrenten Linde gehandelt, habe aber einen Aufschlag verdient, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ag