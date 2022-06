ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Air Liquide nach Gesprächen mit Top-Managern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 177,27 Euro belassen. Das Management-Team des Industriegaseherstellers und Anlagenbauers habe sich zuversichtlich geäußert in Bezug auf die gestiegenen Energiepreise in Europa, das defensive eigene Geschäftsmodell und den aktuellen Handel, schrieb Analyst Jean-Baptiste Rolland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig gesehen hane Air Liquide glaubwürdig dargelegt, wie es die sich beschleunigende Energiewende nutzen will, um profitabel zu wachsen./ck/bek