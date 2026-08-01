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Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

10:36 Uhr
AIXTRON SE Overweight
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AIXTRON SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen zum zweiten Quartal von 70 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Der Tenor eines Gesprächs mit Finanzchef Christian Danninger sei "extrem positiv" gewesen, schrieb Craig A McDowell in einer Einschätzung am Montag. Danniger habe von einer hohen und andauernden Nachfrage nach Optoelektronik berichtet. Der Top-Manager habe jedoch gleichzeitig eingeräumt, dass eine Rückkehr zu Wachstum in der Leistungselektronik ungewiss sei./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
36,78 €		 Abst. Kursziel*:
63,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
36,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,53%
Analyst Name:
Craig A McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

10:36 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AIXTRON Halten DZ BANK
31.07.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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