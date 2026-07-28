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Symbol ALIZF

Jefferies & Company Inc.

Allianz Hold

15:31 Uhr
Allianz Hold
Aktie in diesem Artikel
Allianz
431,90 EUR -0,30 EUR -0,07%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Philip Kett verwies am Freitag auf die Mitteilung des Versicherers, wonach dieser von seinem Recht Gebrauch gemacht und den bisherigen Pimco-Mitarbeiterbeteiligungsplan gekündigt sowie die ausgegebenen Anteile gegen Bargeld zurückgekauft hat. Ketts Ansicht nach ist dies eine erfreuliche Überraschung./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
431,30 €		 Abst. Kursziel*:
-24,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
431,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,75%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
433,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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