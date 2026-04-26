NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Dynamik im AWS-Geschäft könnte im ersten Quartal positiv überraschen, schrieb Brent Thill am Sonntag in seinem Ausblick auf den Bericht. Auf aktuellem Niveau sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken attraktiv./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 263,99
|Abst. Kursziel*:
13,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 264,20
|Abst. Kursziel aktuell:
13,55%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 293,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|12:26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|17.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|11.04.17
|Amazon Sell
|Standpoint Research
|23.03.17
|Amazon Sell
|UBS AG
|14.08.15
|Amazon Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.09
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.08
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.09.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.18
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.18
|Amazon Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.