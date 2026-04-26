Amazon Aktie

224,95 EUR -0,50 EUR -0,22 %
264,20 USD +9,08 USD +3,56 %
Marktkap. 2,42 Bio. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 906866

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0231351067

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMZN

Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

12:26 Uhr
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Dynamik im AWS-Geschäft könnte im ersten Quartal positiv überraschen, schrieb Brent Thill am Sonntag in seinem Ausblick auf den Bericht. Auf aktuellem Niveau sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken attraktiv./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 263,99		 Abst. Kursziel*:
13,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 264,20		 Abst. Kursziel aktuell:
13,55%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 293,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

12:26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 Amazon Buy UBS AG
24.04.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Amazon Buy UBS AG
17.04.26 Amazon Overweight Barclays Capital
