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Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

08:46 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft der Cloud-Computing-Plattform AWS mit OpenAI sei zwar in einem frühen Stadium, aber vielversprechend, schrieb Brent Thill am Donnerstag. Eine ausverkaufte Veranstaltung dazu in New York habe ihn in seiner positiven Haltung bestärkt, dass AWS von agentischer Künstlicher Intelligenz profitieren kann./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 21:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 237,50		 Abst. Kursziel*:
34,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 239,43		 Abst. Kursziel aktuell:
33,65%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 318,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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