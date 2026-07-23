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Symbol ARGNF

Jefferies & Company Inc.

arGEN-X Buy

08:01 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat nach vorgelegten Quartalszahlen das in US-Dollar lautende Kursziel für Argenx von 1013 auf 1060 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Biotechspezialist habe ein starkes Quartal gemeldet und mit dem Muskelschwäche-Medikament Vyvgart die Markterwartungen übertroffen, schrieb Akash Tewari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie im laufenden Jahr und verwies dabei auf die Zulassungsstudien zu Myositis und multifokaler motorischer Neuropathie (MMN)./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
795,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
810,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
902,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

08:01 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
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17.06.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
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