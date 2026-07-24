DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,2710 +0,0%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 56.810 +0,5%Euro 1,1373 +0,0%Öl 96,78 -3,9%Gold 4.056 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 25.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- VW mit schwachen Zahlen -- SAP übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Intel, Allianz, HSBC, BMW im Fokus
Top News
Kartellhammer gegen Konkurrent Trip.com - TUI setzt auf den Gegenentwurf Kartellhammer gegen Konkurrent Trip.com - TUI setzt auf den Gegenentwurf
SK hynix-Aktie: Hebel-ETFs starten, doch nicht jeder sollte zugreifen SK hynix-Aktie: Hebel-ETFs starten, doch nicht jeder sollte zugreifen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

arGEN-X Aktie

Kaufen
Verkaufen
arGEN-X Aktien-Sparplan
803,00 EUR -11,80 EUR -1,45 %
STU
810,00 EUR -11,00 EUR -1,34 %
HAML
finanzen.net zero
arGEN-X jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 50,32 Mrd. EUR

KGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11602

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010832176

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ARGNF

DZ BANK

arGEN-X Kaufen

24.07.26
arGEN-X Kaufen
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
803,00 EUR -11,80 EUR -1,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 906 auf 929 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Zulassungserweiterung in den USA für das Medikament Vyvgart treibe den Produktumsatz des Pharmakonzerns auf ein Niveau u?ber dem Konsens, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Kurstreiber der näheren Zukunft sieht er in Ergebnissen der spätphasigen Studien mit den Mitteln Alkivia und Empassion./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: arGEN-X Kaufen

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
814,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
803,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
902,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

24.07.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
24.07.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 877 Euro
dpa-afx arGEN-X-Aktie zieht an: Biotechspezialist verdient prächtig an Muskelschwäche-Medikament Vygart
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel hätte eine Investition in arGEN-X von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
TraderFox Argenx SE: Spezialist für Autoimmunerkrankungen wächst mit Vyvgart um 63 %
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx arGEN-X-Aktie korrigieren vom Rekord - Oddo BHF bleibt optimistisch
RSS Feed
arGEN-X N.V. zu myNews hinzufügen