arGEN-X Aktie
Marktkap. 50,32 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 906 auf 929 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Zulassungserweiterung in den USA für das Medikament Vyvgart treibe den Produktumsatz des Pharmakonzerns auf ein Niveau u?ber dem Konsens, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Kurstreiber der näheren Zukunft sieht er in Ergebnissen der spätphasigen Studien mit den Mitteln Alkivia und Empassion./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: arGEN-X Kaufen
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
814,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
803,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elmar Kraus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
902,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu arGEN-X N.V.
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG