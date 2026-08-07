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Symbol ARZGF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Assicurazioni Generali Neutral

14:11 Uhr
Assicurazioni Generali Neutral
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 37,70 auf 41,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker setzte am Mittwoch nach dem jüngsten Halbjahresbericht des italienischen Versicherers eine höhere Buchwertprognose (ATBV) und einen höheren Bewertungsmultiplikator an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Neutral

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
44,43 €		 Abst. Kursziel*:
-6,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
44,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,92%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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