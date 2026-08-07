Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 66,54 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
AI Analyse
Assicurazioni Generali Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 37,70 auf 41,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker setzte am Mittwoch nach dem jüngsten Halbjahresbericht des italienischen Versicherers eine höhere Buchwertprognose (ATBV) und einen höheren Bewertungsmultiplikator an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Neutral
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
44,43 €
|Abst. Kursziel*:
-6,59%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
44,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,92%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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