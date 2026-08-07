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Jefferies & Company Inc.

AUMOVIO Hold

07.08.26
AUMOVIO Hold
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
37,40 EUR 0,50 EUR 1,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio anlässlich der jüngst veröffentlichten, detaillierten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Die im Zuge der Zahlenvorlage in Aussicht gestellten Aktienrückkäufe werte sie zwar positiv, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem seien die Papiere des Autozulieferers weiterhin attraktiv bewertet. Allerdings fehlten dem Aktienkurs positive kurzfristige Impulse./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Hold

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
46,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,10 €		 Abst. Kursziel*:
28,53%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,06%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

07.08.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 AUMOVIO Buy UBS AG
06.08.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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