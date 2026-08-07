AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,7 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio anlässlich der jüngst veröffentlichten, detaillierten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Die im Zuge der Zahlenvorlage in Aussicht gestellten Aktienrückkäufe werte sie zwar positiv, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem seien die Papiere des Autozulieferers weiterhin attraktiv bewertet. Allerdings fehlten dem Aktienkurs positive kurzfristige Impulse./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
46,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
36,10 €
|Abst. Kursziel*:
28,53%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,06%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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