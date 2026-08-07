Jefferies & Company Inc.

AUMOVIO Hold

07.08.26

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio anlässlich der jüngst veröffentlichten, detaillierten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Die im Zuge der Zahlenvorlage in Aussicht gestellten Aktienrückkäufe werte sie zwar positiv, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem seien die Papiere des Autozulieferers weiterhin attraktiv bewertet. Allerdings fehlten dem Aktienkurs positive kurzfristige Impulse./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE