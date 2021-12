MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das für 2021/22 avisierte Vorsteuerergebnis lasse dem Marktkonsens noch Spielraum, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwirtschaftung von Barmitteln des Kupferkonzerns sei stark. Obst will seine Schätzungen nach dem Kapitalmarkttag überarbeiten./ag/bek