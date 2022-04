FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aurubis vor Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 116 auf 100 Euro gesenkt. Der Krieg in der Ukraine könne die Versorgung des Standorts im bulgarischen Pirdop mit Konzentraten perspektivisch erschweren, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine mangelnde Gasversorgung hätte für den Kupferkonzern weitreichende Folgen, da Erdgas für die Produktion des Metalls von zentraler Bedeutung sei. Aufgrund der hohen Inflation, vor allem bei den Energie- und Rohstoffpreisen, und der gestiegenen Risiken für die Lieferketten habe er seine Gewinnschätzungen für 2022 und die Folgejahre reduziert./bek/edh