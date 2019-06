MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aurubis nach einer Gewinnwarnung und einem überraschend vorgezogenen Chefwechsel auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das vom Aufsichtsrat des Metallkonzerns gestoppte Investitionsprojekt Future Complex Metallurgy (FCM) und die sofortige Freistellung des bisherigen Chefs deuteten auf tiefer gehende Unsicherheiten hin, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun müsse das Management die gesamte interne Wachstumsstrategie überdenken. Er werde daher bei der Aktie abwarten, bis sich der Staub lege./gl/ajx



