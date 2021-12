HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2020/21 von 82,50 auf 85,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Metallkonzern habe deutlich zugelegt, das Highlight sei der operative Mittelzufluss (operating Cashflow) gewesen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen des Geschäftsausbaus investiere der Konzern nun in den kommenden Jahren viel Geld./mis/eas