HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 85 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für den Kupferproduzenten an das obere Ende der Zielvorgabe./ag/tih