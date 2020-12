FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aurubis nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 63 auf 82 Euro angehoben. Der Kupferkonzern habe trotz der Covid-19-Pandemie ergebnisseitig ein gutes Schlussquartal verzeichnet, was die Robustheit des Geschäftsmodells unterstreiche, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neue Prognose für 2020/21 habe einen eher konservativen Charakter./ajx/men