FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis vor dem am 5. August erwarteten Bericht zum dritten Geschäftsquartal von 90 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Hohe Gas- und Energiepreise sowie sinkende Metallpreise und ein länger als geplanter Wartungsstillstand dürften belastet haben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Rückgang des operativen Vorsteuerergebnisses der Kupferhütte im Vergleich zum Vorquartal./ck/bek