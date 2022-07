Aktie in diesem Artikel Aurubis 60,48 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis vor Quartalszahlen von 94 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Kupferproduzenten dürften vom geplanten Wartungsstillstand der Hütten in Hamburg und Lünen und dem Rückgang der Metallpreise beeinflusst worden sein, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen für die Geschäftsjahr 2022/23 und 2023/24 und begründete dies Zielsenkung außerdem mit dem Anstieg des risikofreien Zinssatzes./edh/tih