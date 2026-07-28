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Symbol ATOGF

Jefferies & Company Inc.

AUTO1 Buy

13:26 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Angesichts einer dynamischen Geschäftsentwicklung dürfte der Fokus darauf liegen, warum das Management die Prognose nur bestätigt habe, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies der Analyst darauf, dass die Wachstumsraten für Stückzahlen, Umsatz und Bruttogewinn im ersten Halbjahr deutlich über der Prognose für das Gesamtjahr und den Konsenserwartungen gelegen hätten./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,90 €		 Abst. Kursziel*:
24,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,92%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

13:26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
10:21 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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10.07.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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