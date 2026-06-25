DAX 24.995 +1,0%ESt50 6.268 +0,9%MSCI World 4.748 -0,1%Top 10 Crypto 7,6755 -0,3%Nas 25.359 -0,5%Bitcoin 52.838 +0,5%Euro 1,1380 +0,1%Öl 73,96 -1,2%Gold 4.023 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX vor Verlusten -- Asiens Börsen schwach - Nikkei und KOSPI tiefrot -- Zalando: BaFin prüft mögliche Verstöße beim Jahresabschluss -- SoftBank, Bayer, VW, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Unter Trump gewann dieser S&P-500-ETF 13 Prozent in sechs Wochen, doch Goldman Sachs warnt vor dem, was jetzt kommt Unter Trump gewann dieser S&P-500-ETF 13 Prozent in sechs Wochen, doch Goldman Sachs warnt vor dem, was jetzt kommt
Palo Alto Networks Inc.: Warum dieser Cybersecurity-Spezialist an der Wall Street weiterläuft Palo Alto Networks Inc.: Warum dieser Cybersecurity-Spezialist an der Wall Street weiterläuft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
46,19 EUR -0,30 EUR -0,65 %
STU
finanzen.net zero
Bayer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 38,89 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

Jefferies & Company Inc.

Bayer Hold

08:01 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
46,19 EUR -0,30 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 40 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA im Durnell-Fall zugunsten von Bayer limitiere die Glyphosat-Rechtsrisiken, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Das Votum der Richter sei mit 7 zu 2 eindeutiger als gedacht gewesen. Sie hätten entschieden, dass Bayer nicht für fehlende Warnhinweise auf dem Produkt haftbar gemacht werden könne, wenn die US-Umweltschutzbehörde (EPA) diese gar nicht verlange. Auf den parallel laufenden Vergleich habe die Entscheidung wohl allerdings kaum Einfluss./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
47,18 €		 Abst. Kursziel*:
-2,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
46,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,41%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:06 Bayer Buy UBS AG
08:01 Bayer Overweight Barclays Capital
08:01 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
25.06.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

dpa-afx Analysteneinschätzung Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für die Bayer-Aktie Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für die Bayer-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 55 Euro
dpa-afx ROUNDUP 2/Roundup-Streit: Erfolg für Bayer vor Oberstem US-Gericht - Kurssprung
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus
Dow Jones Bayer-Aktie klettert zweistellig: Erfolg vor US-Supreme Court im Glyphosat-Streit
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/Fester - Bayer haussieren nach Roundup-Urteil
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Bayer springen nach Supreme-Court-Urteil auf Viermonatshoch
Deutsche Welle US Supreme Court sides with Bayer over Roundup cancer suits
Deutsche Welle US Supreme Court sides with Bayer over Roundup cancer suits
Benzinga What&#39;s Going On With The Surge In Bayer Stock Today?
Financial Times Bayer wins crucial US Supreme Court ruling over Roundup weedkiller
Zacks Is Bayer (BAYRY) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
Financial Times Eli Lilly and Bayer hit out at Germany’s spending on new medicines
Financial Times Eli Lilly and Bayer hit out at Germany’s spending on new medicines
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen