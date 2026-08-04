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ISIN DE000BAY0017

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Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

09:01 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
50,22 EUR 1,92 EUR 3,98%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Risiken rund um Glyphosat seien wohl beherrschbar und die geschäftlichen Perspektiven besserten sich, schrieb Richard Vosser am Mittwoch in seinem Resümee. Sollten die rechtlichen Auseinandersetzungen in puncto Glyphosat in den kommenden beigelegt werden, könnten sich Anleger wieder auf das operative Geschäft konzentrieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
48,79 €		 Abst. Kursziel*:
25,03%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
50,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,47%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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