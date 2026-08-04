Bayer Aktie
Marktkap. 46,29 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Risiken rund um Glyphosat seien wohl beherrschbar und die geschäftlichen Perspektiven besserten sich, schrieb Richard Vosser am Mittwoch in seinem Resümee. Sollten die rechtlichen Auseinandersetzungen in puncto Glyphosat in den kommenden beigelegt werden, könnten sich Anleger wieder auf das operative Geschäft konzentrieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,79 €
|Abst. Kursziel*:
25,03%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
50,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,47%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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