BBVA Aktie
Marktkap. 87,68 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 14,10 auf 15,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken Gewinnwachstum der spanischen Banken hätten sich deren Aussichten verbessert, schrieb Alfredo Alonso in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Mit den zuletzt gestiegenen Bewertungen der iberischen Geldhäuser dürfte aber auch der Spielraum für Fehler geringer werden./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
15,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,50 €
|Abst. Kursziel*:
2,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,47%
|
Analyst Name:
Alfredo Alonso
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|11:56
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.07.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|24.06.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.06.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
