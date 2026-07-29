BBVA Aktie
Marktkap. 128,32 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die spanische Großbank habe gut genug abgeschnitten, schrieb Miruna Chirea am Donnerstag. Zudem komme der angekündigte Aktienrückkauf früher als von ihr erwartet./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,77 €
|Abst. Kursziel*:
13,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,83%
|
Analyst Name:
Miruna Chirea
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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