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JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

20:11 Uhr
BMW Overweight
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
58,26 EUR -0,12 EUR -0,21%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Münchener hätten eine gute Nachfrage nach der "Neuen Klasse" festgestellt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Auftragsbuch für das Modell iX3 nähere sich der Marke von 100.000 Fahrzeugen. Dynamisch entwickele sich das Geschäft mit Elektrofahrzeugen in Europa./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Overweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
58,26 €		 Abst. Kursziel*:
40,75%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,75%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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