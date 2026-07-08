BMW Aktie
Marktkap. 38,42 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Münchener hätten eine gute Nachfrage nach der "Neuen Klasse" festgestellt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Auftragsbuch für das Modell iX3 nähere sich der Marke von 100.000 Fahrzeugen. Dynamisch entwickele sich das Geschäft mit Elektrofahrzeugen in Europa./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Overweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
58,26 €
|Abst. Kursziel*:
40,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,75%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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