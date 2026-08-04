BP Aktie
Marktkap. 99,48 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 650 auf 660 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Stärke im Handelsgeschäft des Öl- und Gaskonzerns untermauert, schrieb Michele della Vigna am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht. Er lobte den klaren Weg zum Schuldenabbau und zurück auf die Wachstumsspur./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:12 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
6,60 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,32 £
|Abst. Kursziel*:
24,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,22 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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