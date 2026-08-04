Goldman Sachs Group Inc.

BP Buy

11:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 650 auf 660 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Stärke im Handelsgeschäft des Öl- und Gaskonzerns untermauert, schrieb Michele della Vigna am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht. Er lobte den klaren Weg zum Schuldenabbau und zurück auf die Wachstumsspur./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:12 / CEST

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