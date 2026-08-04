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Symbol BPAQF

Goldman Sachs Group Inc.

BP Buy

11:36 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,17 EUR 0,01 EUR 0,13%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 650 auf 660 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Stärke im Handelsgeschäft des Öl- und Gaskonzerns untermauert, schrieb Michele della Vigna am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht. Er lobte den klaren Weg zum Schuldenabbau und zurück auf die Wachstumsspur./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:12 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
6,60 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,32 £		 Abst. Kursziel*:
24,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,22 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

11:36 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 BP Outperform RBC Capital Markets
03.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
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