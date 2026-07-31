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Symbol BPAQF

Jefferies & Company Inc.

BP Hold

10:51 Uhr
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Mit einem etwaigen Verkauf des Ölgeschäfts in der Nordsee übe BP Druck auf die zuständige Regulierungsbehörde unter der neuen Regierung aus, schrieb Mark Wilson in einer Studie am Montag. Ein solcher Deal zeige auch, dass der Ölriese unter der neuen Chefin Meg O'Neill keine Maßnahmen scheue, um die neue Strategie eines einfacheren Konzerns umzusetzen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Hold

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,42 £		 Abst. Kursziel*:
-4,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:51 BP Hold Jefferies & Company Inc.
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15.07.26 BP Buy UBS AG
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