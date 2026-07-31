BP Aktie
Marktkap. 99,7 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Mit einem etwaigen Verkauf des Ölgeschäfts in der Nordsee übe BP Druck auf die zuständige Regulierungsbehörde unter der neuen Regierung aus, schrieb Mark Wilson in einer Studie am Montag. Ein solcher Deal zeige auch, dass der Ölriese unter der neuen Chefin Meg O'Neill keine Maßnahmen scheue, um die neue Strategie eines einfacheren Konzerns umzusetzen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Hold
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
5,20 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,42 £
|Abst. Kursziel*:
-4,14%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,21 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10:51
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|15.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.