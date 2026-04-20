Coca-Cola Aktie

63,48 EUR -0,56 EUR -0,87 %
STU
74,67 USD -0,83 USD -1,10 %
BTT
Marktkap. 276,85 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663

ISIN US1912161007

Symbol KO

UBS AG

Coca-Cola Buy

15:46 Uhr
Coca-Cola Buy
Coca-Cola Co.
63,48 EUR -0,56 EUR -0,87%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie von 0,81 Dollar entspreche der Konsensschätzung, schrieb Analyst Peter Grom in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Getränkekonzern dürfte ein weiteres Quartal mit einem starken organischen Wachstum hinter sich haben und die Jahresziele bestätigen./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Buy

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 90,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 75,39		 Abst. Kursziel*:
19,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 74,67		 Abst. Kursziel aktuell:
20,53%
Analyst Name:
Peter Grom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 86,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

15:46 Coca-Cola Buy UBS AG
09.04.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
18.03.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
16.03.26 Coca-Cola Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

finanzen.net Investmentbeispiel Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Montagabend mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Montagnachmittag stärker
finanzen.net Gewinne in New York: Dow Jones letztendlich im Plus
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones letztendlich stärker
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones verliert
finanzen.net Erste Schätzungen: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MotleyFool Should Investors Buy Coca-Cola Stock Before April 28?
MotleyFool With the Market in Turmoil, Is Coca-Cola a Buy, Sell, or Hold?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Apple, Coca-Cola, Universal Health Realty Income Trust and The Cato
Zacks Top Stock Reports for NVIDIA, Apple & Coca-Cola
Zacks Here is What to Know Beyond Why CocaCola Company (The) (KO) is a Trending Stock
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Coca-Cola Consolidated Stock In The Last 5 Years
MotleyFool Is Coca-Cola Stock an Undervalued Dividend Stock to Buy?
Zacks Coca-Cola (KO) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen