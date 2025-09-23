Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Dürr Buy

09:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer konzentriere sich aktuell auf die Integration und die Synergien seiner Zukäufe, schrieb Yasmin Steilen nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

