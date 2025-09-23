Dürr Aktie
Marktkap. 1,36 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer konzentriere sich aktuell auf die Integration und die Synergien seiner Zukäufe, schrieb Yasmin Steilen nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Dürr Buy
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,60 €
|Abst. Kursziel*:
94,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
95,60%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
