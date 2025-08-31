Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 41 auf 40,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne erwartet laut seiner Analyse vom Dienstag eine nachhaltige Neubewertung des Essenslieferanten. Dabei setzt er vor allem darauf, dass die strukturellen Probleme im Korea-Geschäft gelöst werden./rob/ag/tih

