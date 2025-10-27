Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 41,74 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse seien solide ausgefallen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstagmorgen vorliegenden Reaktion. Er sieht darin einen guten Grundstein für den Kapitalmarkttag und ordentliche Zielsetzungen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
291,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
226,30 €
|Abst. Kursziel*:
28,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
225,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,28%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
259,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
