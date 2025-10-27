DAX 24.299 +0,0%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.423 +0,1%Top 10 Crypto 15,65 -1,9%Nas 23.749 +0,5%Bitcoin 98.413 +0,5%Euro 1,1659 +0,1%Öl 64,37 -2,1%Gold 3.964 -0,7%
Deutsche Börse Aktie

223,10 EUR -5,60 EUR -2,45 %
STU
Marktkap. 41,74 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
NEU
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

DZ BANK

Deutsche Börse Kaufen

17:16 Uhr
Deutsche Börse Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
223,10 EUR -5,60 EUR -2,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse nach Quartalszahlen von 290 auf 275 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Börsenbetreibers habe sich besser als erwartet entwickelt, sei jedoch im Vergleich zu den Vorquartalen deutlich gefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das zum Vorjahr gesunkene Zinsniveau und der schwache US-Dollar sollten sich wieder negativ bemerkbar machen, von den Börsenumsätzen im Schlussquartal könnte aber etwas mehr Rückenwind kommen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
225,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
223,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
259,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

10:21 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10:21 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
10:11 Deutsche Börse Hold Warburg Research
09:26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
08:01 Deutsche Börse Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Analyse im Fokus Deutsche Börse-Analyse: DZ BANK verleiht Deutsche Börse-Aktie Kaufen in jüngster Analyse Deutsche Börse-Analyse: DZ BANK verleiht Deutsche Börse-Aktie Kaufen in jüngster Analyse
dpa-afx ROUNDUP 2: Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX mittags
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 leichter
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag mit Verlusten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Börse auf 'Buy'
finanzen.net Deutsche Börse-Aktie dennoch in Rot: Geringeres Wachstum im dritten Quartal
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Cointelegraph USDC issuer partners with Deutsche Börse for Europe stablecoin adoption
Benzinga CRCL Surges As Circle To Cooperate With Deutsche Börse On Stablecoin Adoption In Europe
