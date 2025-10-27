DZ BANK

Deutsche Börse Kaufen

17:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse nach Quartalszahlen von 290 auf 275 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Börsenbetreibers habe sich besser als erwartet entwickelt, sei jedoch im Vergleich zu den Vorquartalen deutlich gefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das zum Vorjahr gesunkene Zinsniveau und der schwache US-Dollar sollten sich wieder negativ bemerkbar machen, von den Börsenumsätzen im Schlussquartal könnte aber etwas mehr Rückenwind kommen./rob/edh/he

