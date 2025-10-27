UBS AG

Deutsche Börse Neutral

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner rechnet mit einer neutralen Kursreaktion auf den Quartalsbericht des Börsenbetreibers. Der operative Gewinn habe die Erwartungen zwar übertroffen, die Erlöse aber nicht, schrieb er am Montagabend./rob/ag/ajx

