Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 41,74 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner rechnet mit einer neutralen Kursreaktion auf den Quartalsbericht des Börsenbetreibers. Der operative Gewinn habe die Erwartungen zwar übertroffen, die Erlöse aber nicht, schrieb er am Montagabend./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 20:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
227,30 €
|Abst. Kursziel*:
9,99%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
225,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,06%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
259,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|10:21
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|10:21
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|10:21
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|08:01
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets