LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung des Bankhauses sei gut und so habe er seine Schätzungen leicht erhöht, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der anhaltende Kostenanstieg, die schwächere Kapitalsituation und die konjunkturelle Unsicherheit dämpften aber seinen Enthusiasmus./tih/mis