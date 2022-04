NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 12,50 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ertragszuwächse kompensierten leicht steigende Kostenschätzungen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht./ag/ajx