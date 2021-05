NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analystin Anke Reingen begründete das höhere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem guten ersten Quartal der Bank. Allerdings benötige es für eine optimistischere Einschätzung eine längerfristige Kontinuität./bek/la