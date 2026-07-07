DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 62,36 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Logistikkonzern habe für das zweite Quartal ein exzellentes Expressgeschäft berichtet und daher das Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebit) angehoben, schrieb Alex Irving in seiner Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIF
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
56,46 €
|Abst. Kursziel*:
-22,07%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
56,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,10%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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